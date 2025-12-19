Стали известны детали наступления российских войск в Харьковской области

ВС России продвигаются в районе Старицы, Вильчи и Волчанских Хуторов

Российские войска в результате успешных боев расширяют зону контроля в Харьковской области за пределами Волчанска. Детали российского наступления стали известны из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские части продвигаются в районе Старицы, Вильчи и Волчанских Хуторов», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также развивают наступление на участке фронта Меловое — Хатнее.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины в Богуславке и Новой Кругляковке Харьковской области попала в окружение в результате российского продвижения у Оскольского водохранилища. Отмечалось, что единственным логическим путем для украинских войск остался путь через само водохранилище, которое находится под контролем российских дронов.