22:09, 19 декабря 2025Мир

Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

Карлсон: Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса возможным преемником Дональда Трампа во главе Республиканской коалиции. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции Turning Point USA.

Карлсон подчеркнул, что многие представители правящего класса США не хотели бы видеть Вэнса в этой роли.

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить [коалицией] дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей, которые пока не вполне понимают, чего они хотят, но точно знают, что не хотят Вэнса», — сказал он.

Ранее о возможном преемнике Трампа на посту президента высказался госсекретарь США Марко Рубио. «Джей Ди станет кандидатом от республиканцев, если захочет», — сказал он.

