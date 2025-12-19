Реклама

09:59, 19 декабря 2025

Трамп подписал военный бюджет с масштабной поддержкой Украины

Трамп подписал военный бюджет США в $901 млрд, включая $400 млн для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2026 год в 901 миллиард долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

«В четверг, 18 декабря 2025 года, президент подписал (...) Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год, который разрешает выделение ассигнований на 2026 финансовый год», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оборонный бюджет на 2026 год составит на восемь миллиардов больше, чем запрашивала администрация Трампа. При этом закон определяет все — от количества кораблей, самолетов и ракетных систем в закупках до повышения зарплаты для войск и способов реагирования на геополитические угрозы.

Ранее саммит Евросоюза принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Отмечалось, что замороженные российские активы не передадут Киеву.

