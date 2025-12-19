Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:04, 19 декабря 2025Из жизни

Турист случайно взял в руки одно из самых ядовитых животных в мире

На Филиппинах турист чуть не стал жертвой ядовитого осьминога
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На Филиппинах британский турист Энди Макконнелл столкнулся с одним из самых ядовитых животных в мире и даже не понял этого. Об этом пишет NDTV.

Опасный инцидент произошел на пляже. Макконнелл увидел, как местные дети играют с каким-то животным в воде, и подошел к ним посмотреть. У берега плавал маленький осьминог серовато-желтого цвета с темными пятнами по всему телу, внутри которых можно было разглядеть синие кольца.

Макконнеллу очень понравилось животное, поэтому он попытался взять его в руки. Осьминог скользил по его пальцам, пока не уплыл. Мужчина снял эту встречу на видео и выложил в социальных сетях. Только от подписчиков он узнал, что чуть не стал жертвой одного из самых ядовитых животных в мире — синекольчатого осьминога.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Яркие синие кольца на коже этого вида служат предупреждающим сигналом об опасности. Яд тетродотоксин, который вырабатывают синекольчатые осьминоги, вызывает паралич и может привести к летальному исходу. Примечательно, что их укус безболезненный, поэтому жертвы часто слишком поздно осознают, что произошло.

«Мое близкое столкновение со смертью», — так Макконнелл описал пережитый опыт, почитав об этих осьминогах.

Ранее сообщалось, что на острове Окинава, Япония, женщина подобрала опасную улитку и чудом осталась жива. Оказалось, что она держала в руках конусную улитку, от яда которой еще нет лекарства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на решение ЕС по российским активам

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В Орле отменили занятия в школах после ночной атаки украинских дронов

    СК России возбудил более восьми тысяч дел по преступлениям Украины

    Турист отправился кататься на лыжах в Альпы, упал с крутого склона и не выжил

    Тесты батарей смартфонов показали неожиданные результаты

    Женщинам назвали оптимальный срок замены трусов на новые

    В Совфеде одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

    Вассерман ответил на резкое видео Алаудинова и угрозу в адрес своего помощника. Он считает, что достиг своей главной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok