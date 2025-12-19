Турист случайно взял в руки одно из самых ядовитых животных в мире

На Филиппинах турист чуть не стал жертвой ядовитого осьминога

На Филиппинах британский турист Энди Макконнелл столкнулся с одним из самых ядовитых животных в мире и даже не понял этого. Об этом пишет NDTV.

Опасный инцидент произошел на пляже. Макконнелл увидел, как местные дети играют с каким-то животным в воде, и подошел к ним посмотреть. У берега плавал маленький осьминог серовато-желтого цвета с темными пятнами по всему телу, внутри которых можно было разглядеть синие кольца.

Макконнеллу очень понравилось животное, поэтому он попытался взять его в руки. Осьминог скользил по его пальцам, пока не уплыл. Мужчина снял эту встречу на видео и выложил в социальных сетях. Только от подписчиков он узнал, что чуть не стал жертвой одного из самых ядовитых животных в мире — синекольчатого осьминога.

Яркие синие кольца на коже этого вида служат предупреждающим сигналом об опасности. Яд тетродотоксин, который вырабатывают синекольчатые осьминоги, вызывает паралич и может привести к летальному исходу. Примечательно, что их укус безболезненный, поэтому жертвы часто слишком поздно осознают, что произошло.

«Мое близкое столкновение со смертью», — так Макконнелл описал пережитый опыт, почитав об этих осьминогах.

