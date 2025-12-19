В «Айдаре» назвали неблагоприятной обстановку у важного города в Донбассе

Командир «Айдара» Бунятов: Обстановка у Северска неблагоприятная для ВСУ

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) сложилась неблагоприятная обстановка. Об этом заявил командир батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска планируют выйти к селам Закотное и Кривая Лука, расположенным на западе от Северска.

«На северском направлении обстановка для нас неблагоприятная. Противник имеет целью выйти к Закотному и Кривой Луке с целью занятия господствующих высот в этих районах. Думаю, объяснять цели этого тактического замысла будет лишним», — написал военный.

Вероятно, говоря о целях российских войск, Бунятов имел в виду окружение группировки украинских войск в районе Ямполя.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал про главный укрепрайон ВСУ в Донбассе. Он отметил, что Северск — важный населенный пункт, после взятия которого откроется выход к Славянску, который стал ключевой точкой для обороны ВСУ.