Два подконтрольных ВСУ города остались без света

«Страна.ua»: Николаев и Херсон частично остались без электричества

В подконтрольных Украине городах Херсон и Николаев частично пропал свет. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Подробности не приводятся.

Незадолго до этого, по данным издания, в Николаеве прогремел взрыв.

Ситуацию в Херсоне прокомментировал глава администрации города Ярослав Шанько. Он сообщил, что причины отключения электричества уточняются.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил об угрозе постоянного «полублэкаута» в Одесской области. Он отметил, что энергосистема региона, которая всегда была слабой и недоразвитой, сейчас истощена на фоне постоянных ударов.