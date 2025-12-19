Реклама

Бывший СССР
23:59, 19 декабря 2025

Два подконтрольных ВСУ города остались без света

«Страна.ua»: Николаев и Херсон частично остались без электричества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подконтрольных Украине городах Херсон и Николаев частично пропал свет. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Подробности не приводятся.

Незадолго до этого, по данным издания, в Николаеве прогремел взрыв.

Ситуацию в Херсоне прокомментировал глава администрации города Ярослав Шанько. Он сообщил, что причины отключения электричества уточняются.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил об угрозе постоянного «полублэкаута» в Одесской области. Он отметил, что энергосистема региона, которая всегда была слабой и недоразвитой, сейчас истощена на фоне постоянных ударов.

