Два подконтрольных ВСУ города остались без света

В подконтрольных Украине городах Херсон и Николаев частично пропал свет. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
Подробности не приводятся.
Незадолго до этого, по данным издания, в Николаеве прогремел взрыв.
Ситуацию в Херсоне прокомментировал глава администрации города Ярослав Шанько. Он сообщил, что причины отключения электричества уточняются.
Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил об угрозе постоянного «полублэкаута» в Одесской области. Он отметил, что энергосистема региона, которая всегда была слабой и недоразвитой, сейчас истощена на фоне постоянных ударов.