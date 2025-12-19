Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:09, 19 декабря 2025Бывший СССР

Одесская область оказалась под угрозой постоянного «полублэкаута»

Энергетик Корольчук: Одесская область находится в шаге от полублэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Одесская область может столкнуться с постоянным «полублэкаутом» из-за истощения энергосистемы. Об этом предупредил эксперт по энергетике Юрий Корольчук, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Корольчук отметил, что энергосистема региона всегда была слабой и недоразвитой, но сейчас ситуация ухудшилась на фоне постоянных атак.

«Это единственный порт, который остался активен. Также это железнодорожный маршрут для доставки военного оборудования и оружия — поэтому это является ключевым фактором, почему Одесская область испытывает постоянные удары», — пояснил Корольчук.

Ранее эксперт Вооруженных сил Украины по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут изолировать западную часть региона и нарушить украинскую логистику через Дунай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио необычно отреагировал на государственное решение Трампа

    На авиабазе США произошла стрельба

    Главе МИД Украины посоветовали быть поскромнее

    Появились подробности о подозреваемом в убийстве культового режиссера

    Британия изменила свое решение по активам России

    Тысячи европейцев устроили массовый протест в столице ЕС

    Такер Карлсон назвал возможного преемника Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok