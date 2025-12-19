Одесская область оказалась под угрозой постоянного «полублэкаута»

Энергетик Корольчук: Одесская область находится в шаге от полублэкаута

Одесская область может столкнуться с постоянным «полублэкаутом» из-за истощения энергосистемы. Об этом предупредил эксперт по энергетике Юрий Корольчук, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Корольчук отметил, что энергосистема региона всегда была слабой и недоразвитой, но сейчас ситуация ухудшилась на фоне постоянных атак.

«Это единственный порт, который остался активен. Также это железнодорожный маршрут для доставки военного оборудования и оружия — поэтому это является ключевым фактором, почему Одесская область испытывает постоянные удары», — пояснил Корольчук.

Ранее эксперт Вооруженных сил Украины по связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские удары по мостам в Одесской области могут изолировать западную часть региона и нарушить украинскую логистику через Дунай.