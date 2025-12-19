Реклама

Экономика
15:12, 19 декабря 2025Экономика

Решение ЦБ по ставке назвали жестким

Инвестбанкир Коган: ЦБ не дал даже намека на дальнейшее снижение ключевой ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Банка России с 16,5 до 16 процентов закрепляет жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) регулятора и приведет к падению фондового рынка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Он напомнил, что ЦБ не дал даже намека на дальнейшее снижение ставки. Более того, в пресс-релизе подробно перечислены проинфляционные факторы, в том числе рост наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий.

По словам эксперта, многие на фондовом рынке надеялись на более значительное снижение, но не получили этого подарка. Коган предполагает, что в ближайшее время можно будет наблюдать продолжение коррекции в государственных облигациях, которая уже началась.

Сразу после решения по ставке индекс Мосбиржи потерял почти 40 пунктов, опустившись до 2748 пунктов. По состоянию на 14:50 он скорректировался до 2763 пунктов.

В пресс-релизе ЦБ указано, что даже с учетом более значительного, чем ожидалось, снижения цен проинфляционные факторы по-прежнему преобладают над дезинфляционными. В частности, рост зарплат опережает рост производительности труда, безработица находится на минимуме, а кредитование остается высоким. Отдельное опасение внушает рост наблюдаемой населением инфляции и максимальные с начала года инфляционные ожидания.

До уровня 16 процентов ключевая ставка выросла в конце 2023 года. Тогда рынок полагал, что имеют дело с максимальной жесткостью ДКП и далее будет снижение.

