Экономика
14:38, 19 декабря 2025Экономика

Российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки

Индекс Мосбиржи отреагировал на снижение ключевой ставки падением
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок отреагировал снижением котировок на решение Центробанка (ЦБ) РФ опустить ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов годовых. В пятницу, 19 декабря, с 2782,21 пункта по состоянию на 13:30 индекс Мосбиржи упал за 10 минут до 2748,77, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель скорректировался, прибавив 0,24 процента, до 2759,69 пункта, хотя на максимуме 19 декабря достигал 2791,25.

Банк России по итогам заседания совета директоров сообщил в пятницу о снижении ключевой ставки с 16,5 до 16 процентов годовых, что соответствует прогнозам большинства аналитиков. Тем не менее рынок на фоне падения годовой инфляции ниже 6 процентов, судя по всему, рассчитывал на более значительное уменьшение ставки.

Руководство регулятора прокомментирует принятое решение на пресс-конференции, которая начнется 19 декабря на два часа позже, чем обычно, в 17:00. Резюме обсуждения ключевой ставки опубликуют 29 декабря.

