16:26, 20 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в самый короткий день года

Гидрометцентр: В Москве 21 декабря ожидается плюсовая температура
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Небольшие осадки местами и плюсовую температуру воздуха ожидают синоптики в Москве и Подмосковье в самый короткий день года 21 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В день зимнего солнцестояния столбики термометров в столице покажут от нуля до плюс 2 градусов, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Не исключено образование гололедицы.

В ночь на воскресенье ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Также вероятны небольшие осадки и гололед.

Ранее сообщалось, что в Москве в день зимнего солнцестояние световой день продлится 7 часов. Самый короткий световой день в России ожидает жителей Полярных Зорь Мурманской области — там светлая часть суток составит всего 18 минут.

