Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:32, 20 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о самом коротком дне

Продолжительность светового дня 21 декабря будет минимальной за весь год
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Zaykov / Shutterstock / Fotodom  

Продолжительность светового дня во воскресенье, 21 декабря, в России и других странах Северного полушария окажется минимальной за весь год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева.

По его словам, в самый короткий световой день в России ожидает жителей Полярных Зорь Мурманской области — там светлая часть суток составит всего 18 минут. В Москве продолжительность ночи достигнет 17 часов, а световой день сократится до 7 часов. Самым длинным световым днем в России будет 9 часов 7 минут в дагестанском Дербенте.

В этот день наступит зимнее солнцестояние — ночь в Северном полушарии будет самой длительной. Затем световой день будет постепенно увеличиваться.

Ранее москвичам пообещали возвращение морозной погоды в конце декабря. 31 декабря и 1 января днем температура составит от 0 до минус пяти градусов, ночью до минус двух — минус восьми градусов. Затем в столичный регион придут более сильные морозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Российский артист едва не погиб во время фаер-шоу после действия зрительницы

    Россиянам рассказали о самом коротком дне

    Клинтон на засекреченном фото в джакузи был с одной из жертв Эпштейна

    Трамп объявил об ударе возмездия в Сирии

    В России рассказали о провале украинских и британских спецслужб

    Трамп захотел выделить себе миллиард долларов из бюджета США

    В США столкнулись два поезда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok