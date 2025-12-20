Россиянам рассказали о самом коротком дне

Продолжительность светового дня 21 декабря будет минимальной за весь год

Продолжительность светового дня во воскресенье, 21 декабря, в России и других странах Северного полушария окажется минимальной за весь год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева.

По его словам, в самый короткий световой день в России ожидает жителей Полярных Зорь Мурманской области — там светлая часть суток составит всего 18 минут. В Москве продолжительность ночи достигнет 17 часов, а световой день сократится до 7 часов. Самым длинным световым днем в России будет 9 часов 7 минут в дагестанском Дербенте.

В этот день наступит зимнее солнцестояние — ночь в Северном полушарии будет самой длительной. Затем световой день будет постепенно увеличиваться.

Ранее москвичам пообещали возвращение морозной погоды в конце декабря. 31 декабря и 1 января днем температура составит от 0 до минус пяти градусов, ночью до минус двух — минус восьми градусов. Затем в столичный регион придут более сильные морозы.

