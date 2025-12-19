Реклама

Экономика
21:16, 19 декабря 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде до конца года

Вильфанд: В конце декабря в Москву придут морозы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В конце декабря москвичей ожидает возвращение морозной погоды. Об этом рассказал синоптики, опрошенные изданием «360».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца текущей недели и в понедельник, 22 декабря, в столице сохранится положительная температура воздуха, однако с середины третьей декады месяца погода ухудшится, также выпадет снег.

«Снежный покров сформируется не только в Подмосковье, но и в столице — будет белым-бело», — отметил синоптик, метеоролог Александр Ильин. Он добавил, что холод продержится до конца 2025 года. 31 декабря и 1 января днем температура составит от 0 до минус пяти градусов, ночью до минус двух — минус восьми градусов, ожидается небольшой снег.

С третьей декады января в Москве начнутся более сильные морозы.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве на Новый год будет по-настоящему зимней и кинематографичной.

