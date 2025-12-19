Москвичам пообещали Новый год как в кино

Синоптик Шувалов: Новый год в Москве напомнит кадры из «Иронии судьбы»

Погода в Новый год будет по-настоящему зимней и кинематографичной. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как пояснил синоптик, декабрь отметился чередованием периодов похолодания и потепления. По предварительным прогнозам Шувалова, новая волна холодов придется на 23-25 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов. Однако позднее метеоролог ожидает очередного всплеска тепла.

Именно в этот момент, когда холодный и теплый фронт будут сменять друг друга, в столичном регионе могут начаться интенсивные снегопады. «При смене холода на тепло могут пройти довольно приличные снегопады», — прокомментировал Шувалов. Разгар снегопадов москвичи, вероятно, застанут 28 и 29 декабря. В результате городские ландшафты в новогоднюю ночь будут походить на кадры из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы»: будет ветрено, снежно, а температура будет варьироваться от нуля до минус 5 градусов.

Бодрящий морозец в канун праздника в Москве прогнозирует и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, образовавшийся за время снегопадов покров достигнет в высоту четырех-семи сантиметров.