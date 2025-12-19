Реклама

08:47, 19 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали морозный Новый год

Синоптик Тишковец: В Новый год в Москве будет минус и снег
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

К Новому году погода в Москве вернется к зимним показателям. Своим предварительным прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как заверил синоптик, в праздники в столичном регионе будет морозно. По словам Тишковца, минусовые температуры, которые вернутся в Москву на следующей неделе, сохранятся вплоть до праздников. Под конец декабря в мегаполисе возобновятся снегопады, за счет чего образуется покров высотой до четырех-семи сантиметров, который не сойдет до 31-го числа. «Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящими морозцами и снегом», — заявил метеоролог.

Аналогичный прогноз дает и главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Как она обещает, температура под Новый год будет отрицательной как в дневные часы, так и ночью. Показатели будут варьироваться в пределах минус 5 — минус 10 градусов. Таким образом, у москвичей есть все шансы встретить праздники со всеми атрибутами зимы, отмечает Позднякова.

