Экономика
07:36, 19 декабря 2025Экономика

Предсказана погода на Новый год в Москве

Синоптик Позднякова: Новый год в Москве будет снежным и морозным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

31 декабря в Москве будет снежным и морозным днем. Погоду на Новый год в столице предсказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, снег будет падать в течение дня. Однако пока сложно сказать, в каком количестве. При этом температура воздуха будет отрицательной как днем, так и в течение новогодней ночи.

«По предварительным прогнозам, она будет в пределах минус 5 — минус 10 градусов. Это будет несильный мороз. Так что есть надежда встретить Новый год со всеми атрибутами зимы: снежком и морозом», — заявила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что декабрь 2025 года в Москве станет одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова. Пока в столице выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составляет 3 сантиметра.

