Экономика
13:55, 18 декабря 2025Экономика

Московский декабрь пошел на рекорд по минимуму снега

Синоптик Леус: Этот декабрь в Москве войдет в топ малоснежных с начала XXI века
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Декабрь 2025 года в столице станет одним из самых малоснежных с начала XXI века как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на то, что до конца декабря еще почти две недели, уже сейчас можно уверенно сказать, что этот месяц станет одним из самых малоснежных в XXI веке как по количеству выпавших осадков, так и по высоте снежного покрова. Пока в столице выпало 13 миллиметров осадков, а максимум снежного покрова составляет 3 сантиметра.

Ближайшие осадки в столице возможны 21-22 декабря, однако их будет не более 1-2 миллиметра, 29-30 возможно выпадение до 1-6 сантиметров снега, что существенно ниже климатической нормы, которая для финала декабря составляет 17-19 сантиметров.

Любителям лыж и других видов спорта и развлечений, для которых нужен снег, синоптик посоветовал не ждать подходящей погоды в декабре.

Ранее выпавший в Москве снег смыло дождем. В четверг, 18 декабря, снежный покров продолжил исчезать с территории столичного региона. В Подмосковье снег высотой 1 сантиметр отмечен только в Дмитрове, Коломне и Черустях. Снежный покров высотой 2 сантиметра наблюдается в Кашире.

