Интернет и СМИ
23:29, 20 декабря 2025

На Западе раскрыли способ ведения «невидимой войны» против России

Welt: Запад ведет «невидимую войну» с Россией в киберпространстве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Западные страны уже давно перешли в киберпространстве от обороны к нападению и осуществляют свои атаки. О «невидимой войне» против России написала газета Die Welt.

В частности, хакеры тайно заражают компьютерные системы в России и Иране, говорится в публикации.

Уточняется, что основным центром в Европе, где осуществляется анализ данных, является Эстония. Там же проводятся учения по защите от кибернападений и прорабатываются ответные меры.

Ранее эксперт в IT-инфраструктуре, Senior Systems Administrator Иван Дегтярев сообщил, что сегодня можно потерять деньги не только из-за фишингового письма или звонка от «службы безопасности» — кибермошенники внедряются в легитимные коммуникации и создают максимально реалистичные сценарии.

