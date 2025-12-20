На Западе раскрыли способ ведения «невидимой войны» против России

Welt: Запад ведет «невидимую войну» с Россией в киберпространстве

Западные страны уже давно перешли в киберпространстве от обороны к нападению и осуществляют свои атаки. О «невидимой войне» против России написала газета Die Welt.

В частности, хакеры тайно заражают компьютерные системы в России и Иране, говорится в публикации.

Уточняется, что основным центром в Европе, где осуществляется анализ данных, является Эстония. Там же проводятся учения по защите от кибернападений и прорабатываются ответные меры.

