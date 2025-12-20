Реклама

19:57, 20 декабря 2025Спорт

Назван фаворит матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Ливерпуль» явным фаворитом: победа гостей оценивается коэффициентом около 2,07-2,12, что соответствует вероятности успеха примерно 47 процентам. На успех хозяев поле предлагают ставить с коэффициентом 3,50-3,60, а ничья доступна за 3,70-3,85.

Эксперты прогнозируют результативный матч: тотал больше 2,5 голов идет с коэффициентом 1,66-1,70, в то время как меньше 2,5 — за 2,22-2,34. Вероятность голов от обеих команд оценивается коэффициентом 1,57, что подчеркивает атакующий потенциал соперников.

Игра состоится 20 декабря 2025 года на стадионе «Тоттенхэма».

