Назван фаворит матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Букмекеры назвали «Ливерпуль» фаворитом матча АПЛ с «Тоттенхэмом»

Букмекеры назвали фаворита матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают «Ливерпуль» явным фаворитом: победа гостей оценивается коэффициентом около 2,07-2,12, что соответствует вероятности успеха примерно 47 процентам. На успех хозяев поле предлагают ставить с коэффициентом 3,50-3,60, а ничья доступна за 3,70-3,85.

Эксперты прогнозируют результативный матч: тотал больше 2,5 голов идет с коэффициентом 1,66-1,70, в то время как меньше 2,5 — за 2,22-2,34. Вероятность голов от обеих команд оценивается коэффициентом 1,57, что подчеркивает атакующий потенциал соперников.

Игра состоится 20 декабря 2025 года на стадионе «Тоттенхэма».

