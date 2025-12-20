Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:23, 20 декабря 2025Силовые структуры

Рэпер Макан получил новое распределение в армии

Shot: Рэпера Макана в армии распределили в водители
Майя Назарова

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) получил новое распределение в армии. Как стало известно Telegram-каналу Shot, музыканта хотят сделать водителем.

Артист уже принял присягу и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения на должности водителя.

В его части используются грузовики «Урал» с бронерубкой, легковушки Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы, выяснил Shot.

До этого распространили видео с первой дракой рэпера в элитном спецназе Росгвардии. На кадрах двое мужчин боксировали в коридоре под наблюдением наставников.

Макан проходит срочную службу в центре спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков. За все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

    Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

    Названо максимально допустимое количество чашек кофе в день

    Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

    Буданов заявил о разрушении Украиной собственной мобилизации

    Рэпер Макан получил новое распределение в армии

    В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok