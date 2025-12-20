Рэпер Макан получил новое распределение в армии

Shot: Рэпера Макана в армии распределили в водители

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) получил новое распределение в армии. Как стало известно Telegram-каналу Shot, музыканта хотят сделать водителем.

Артист уже принял присягу и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения на должности водителя.

В его части используются грузовики «Урал» с бронерубкой, легковушки Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы, выяснил Shot.

До этого распространили видео с первой дракой рэпера в элитном спецназе Росгвардии. На кадрах двое мужчин боксировали в коридоре под наблюдением наставников.

Макан проходит срочную службу в центре спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков. За все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.