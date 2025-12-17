Реклама

Силовые структуры
15:43, 17 декабря 2025Силовые структуры

Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

Появилось видео спарринга рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) поучаствовал в спарринге с сослуживцем по элитному спецназу Росгвардии. Первая драка музыканта в армии попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах двое мужчин боксируют в коридоре, также возле них стоят наблюдатели.

Ранее Макан разместил видео, где он обучается управлению беспилотником.

Рэпера распределили проходить срочную службу в центре спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков. За все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.

