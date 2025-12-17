Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) поучаствовал в спарринге с сослуживцем по элитному спецназу Росгвардии. Первая драка музыканта в армии попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах двое мужчин боксируют в коридоре, также возле них стоят наблюдатели.

Ранее Макан разместил видео, где он обучается управлению беспилотником.

Рэпера распределили проходить срочную службу в центре спецназначения «Витязь». В задачи отряда входит борьба с терроризмом и пресечение массовых беспорядков. За все время его существования минимум 16 «витязей» стали Героями России.