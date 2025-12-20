Реклама

03:21, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянина начали искать после обращения к Путину о жизни в XIX веке

Администрация Ульяновска начала искать обратившегося к Путину горожанина
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Обращение ульяновца к президенту России Владимиру Путину на прямой линии, в котором он написал о жизни в городе на уровне 19-го века, может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе местной администрации.

Так, в пятницу. 19 декабря, во время мероприятия российский лидер увидел на экране вопрос одного из жителей города, зачитав его в прямом эфире. «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?», — говорилось в тексте обращения.

Между тем, в администрации Ульяновска объяснили изданию, что уже ищут автора обращения.

Ранее сообщалось, что журналист Шамсудин Бобоев из газеты «СССР» пришел на прямую линию с книгой для президента.

