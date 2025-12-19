Журналист с плакатом «СССР» пришел на прямую линию с подарком для Путина

Журналист газеты «СССР» с плакатом с одноименной надписью Шамсудин Бобоев пришел на прямую линию, совмещенную с ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина, с подарком для главы государства. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Прежде чем задать вопрос, Бобоев заявил, что принес в подарок Путину книгу «Сердце Азии». «Здесь 126 русских поэтов восхваляли Персию и Таджикистан. Здесь есть надпись, на Ваше имя», — уточнил журналист.

Бобоев рассказал, что знает о любви Путина к творчеству поэта Омара Хайяма, и попросил установить ему памятник или открыть посвященный Хайяму культурный центр в России. «Да, это хорошая идея. Мы обязательно подумаем, спасибо большое», — отреагировал президент.

Ранее Путин пригрозил журналистам на прямой линии, что прекратит ее, если те не перестанут шуметь. Он заявил, что в случае, если они продолжат громко разговаривать, то участники не смогут друг друга услышать.