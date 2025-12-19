Реклама

15:27, 19 декабря 2025

Путин пригрозил шумящим журналистам закончить прямую линию

Путин попросил участников прямой линии не шуметь
Олег Давыдов
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригрозил закончить прямую линию, если участвующие в ней журналисты будут шумно себя вести. Трансляция программы ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Огромная просьба: если мы начнем шуметь со всех сторон, то мы прекратим, потому что невозможно будет функционировать и коммуницировать друг с другом», — попросил глава государства перед очередным обращенным к нему вопросом.

Ранее Путин назвал некорректным вопрос британского журналиста Кира Бреннан-Симмонса, работающего на американском канале NBC. Тот уточнил, будет ли Москва ответственна за происходящее в зоне спецоперации на Украине в 2026 году, если отвергнет мирное предложение президента США Дональда Трампа.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

