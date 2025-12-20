Реклама

Бывший СССР
23:59, 20 декабря 2025Бывший СССР

Российские бойцы показали на видео уничтожение «подарка» в ангаре ВСУ

Рогозин: Танк противника обнаружили российские бойцы в ангаре, машину уничтожили
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр видео: Рогозин / Telegram

Рогозин / Telegram

Бойцы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО) обнаружили ангар, в котором украинские военные пытались спрятать танк. Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в своем Telegram-канале сенатор России от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.

«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.

Ранее на видео попало уничтожение элитного расчета беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».

