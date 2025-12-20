Уничтожение расчета украинских БПЛА на Запорожском направлении попало на видео

Уничтожение элитного расчета беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Ночью 20 декабря на Запорожском направлении оператор ударного дрона и артиллеристы 4-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России смогли обнаружить и уничтожить элитный расчет украинских беспилотников. По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».

Уточняется, что с помощью этого подразделения противник пытается сдержать натиск штурмовиков 58-й армии в направлении города Орехов в Запорожской области.

Ранее уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео. Операцию выполняли бойцы группировки «Восток».