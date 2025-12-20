Реклама

20:11, 20 декабря 2025Бывший СССР

Уничтожение элитного расчета беспилотников ВСУ попало на видео

Уничтожение расчета украинских БПЛА на Запорожском направлении попало на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Уничтожение элитного расчета беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Ночью 20 декабря на Запорожском направлении оператор ударного дрона и артиллеристы 4-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России смогли обнаружить и уничтожить элитный расчет украинских беспилотников. По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».

Уточняется, что с помощью этого подразделения противник пытается сдержать натиск штурмовиков 58-й армии в направлении города Орехов в Запорожской области.

Ранее уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео. Операцию выполняли бойцы группировки «Восток».

