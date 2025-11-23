Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 23 ноября 2025Бывший СССР

Уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео

ВС России уничтожили украинские пункты управления БПЛА и сняли это на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетами операторов в Запорожской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

Кроме того, на видео показано как артиллеристы 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» настигли замаскированные позиции, боевую технику, а также скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города в садоводческом товариществе. Один из блоков находился в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежал возле дачного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Премьер Чехии высказался по поводу плана США по Украине

    Стало известно об одной просьбе Эрдогана к Путину

    Аэропорт Вильнюса закрыли из-за загадочных шаров в небе

    Уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео

    Европу обвинили в одном действии в отношении Украины

    Москвичам посоветовали пересесть на один вид транспорта

    БПЛА попытались атаковать Крым

    Один украинский город остался без света после взрыва

    В Совфеде прокомментировали заявления Литвы о блокировке транзита в Калининград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости