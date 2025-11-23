ВС России уничтожили украинские пункты управления БПЛА и сняли это на видео

Бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетами операторов в Запорожской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

Кроме того, на видео показано как артиллеристы 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» настигли замаскированные позиции, боевую технику, а также скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых над Воронежем ракет ATACMS нашли на юго-западе города в садоводческом товариществе. Один из блоков находился в 150 метрах от ближайших строений, а другой лежал возле дачного дома.