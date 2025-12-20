Российский боец выследил и прогнал группу украинских диверсантов

Минобороны: Старшина ВС России выследил и прогнал группу украинских диверсантов

Старшина Вооруженных сил России Басанг Слинкин зафиксировал движение украинских диверсантов из замаскированного наблюдательного пункта, а затем уничтожил двух из них, тогда как остальные принялись бежать, о чем сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Военнослужащий находился на выполнении боевой задачи, которая заключалась в охране района действий артиллерии. Подходя к позициям, Слинкин заметил передвижение группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда он провел анализ маршрута движения группы диверсантов и доложил о них по радиосвязи своим боевым товарищам, скрытно переместившись на более выгодную огневую позицию.

Как отметили в оборонном ведомстве, старшина дождался выхода диверсантов на открытую местность и точным огнем уничтожил двоих диверсантов. Завязался бой, в ходе которого остальные украинские военные стали отступать, бросив убитых. Подчеркивается, что благодаря смелым и решительным действиям Слинкина враг потерял живую силу, а замаскированные позиции российской артиллерии не были раскрыты.

Ранее сообщалось, что младший сержант Российской армии Искандер Низамиев уничтожил бойцов ВСУ, минировавших дорогу. Он обнаружил группу во время разведки с применением беспилотника.