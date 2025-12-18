Реклама

Россия
02:43, 18 декабря 2025Россия

Российский боец уничтожил минировавших дорогу бойцов ВСУ

Младший сержант Низамиев уничтожил минировавших дорогу бойцов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Младший сержант Российской армии Искандер Низамиев обнаружил и уничтожил группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), минировавших дорогу на пути продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщило Минобороны РФ, его заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что группа бойцов ВСУ была обнаружена во время разведки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Младший сержант доложил об увиденном командованию.

«Искандер получил приказ на ее уничтожение и приступил к выполнению задачи. Вместе с расчетом Искандер Низамиев организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что благодаря действиям Низамиева попытка минирования была предотвращена.

Ранее российский рядовой боец во время артобстрела сбил украинский беспилотный летательный аппарат. Одновременно с этим ему удалось предотвратить угрозу атаки позиций Российской армии.

    Российский боец уничтожил минировавших дорогу бойцов ВСУ

