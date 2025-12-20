Реклама

Бывший СССР
18:51, 20 декабря 2025Бывший СССР

Российский военный выжил после прямого попадания дрона ВСУ

Солдат ВС РФ выжил после прямого попадания FPV-дрона
Антонина Черташ
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдату ВС РФ удалось выжить в результате атаки украинского беспилотника благодаря хладнокровию и удаче. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Группа военнослужащих 30-го мотострелкового полка пережила два удара вражеских FPV-дронов во время наступления. Первый снаряд взорвался прямо за спиной у военных. Во втором случае дрон ударил прямо в бойца, но боеприпас не сдетонировал, что позволило солдату отбросить его от себя. Он взорвался в стороне.

«Вот уж действительно родились в рубашках», — прокомментировал эпизод автор канала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. «В Волоконовском округе в хуторе Плотовка FPV-дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчину с осколочным ранением спины глава администрации Погромского сельского поселения вывезла и передала бригаде скорой помощи», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

