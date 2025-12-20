У блогерши Вали Карнавал нашли неоплаченные штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей

У блогерши Вали Карнавал нашли 162 неоплаченных штрафа

У популярной блогерши Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) нашли неоплаченные штрафы по административным взысканиям за нарушения ПДД. Об этом сообщает издание Super.

Согласно открытым источникам, 162 штрафа на общую сумму 271 тысяча рублей накопились за автомобилем Mercedes-Benz G-Class, которым управляет личный водитель.

Вторая машина в автопарке Вали Карнавал, оранжевый BMW, получила 15 штрафов на 31 тысячу рублей. Третий автомобиль, Lamborghini Urus, оказался образцовым: штрафы за него не зафиксированы. Сама Карнавал напрямую к нарушениям не причастна, так как чаще всего передвигается с водителем.

