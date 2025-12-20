Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:58, 20 декабря 2025Интернет и СМИ

У блогерши Вали Карнавал нашли неоплаченные штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей

У блогерши Вали Карнавал нашли 162 неоплаченных штрафа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У популярной блогерши Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) нашли неоплаченные штрафы по административным взысканиям за нарушения ПДД. Об этом сообщает издание Super.

Согласно открытым источникам, 162 штрафа на общую сумму 271 тысяча рублей накопились за автомобилем Mercedes-Benz G-Class, которым управляет личный водитель.

Вторая машина в автопарке Вали Карнавал, оранжевый BMW, получила 15 штрафов на 31 тысячу рублей. Третий автомобиль, Lamborghini Urus, оказался образцовым: штрафы за него не зафиксированы. Сама Карнавал напрямую к нарушениям не причастна, так как чаще всего передвигается с водителем.

Ранее Валя Карнавал рассказала подробности о шантаже откровенными фотографиями, за который ранее полиция задержала нескольких человек. Карнавал отметила, что две девушки сфотографировали ее в раздевалке спортзала, пока она была полностью обнажена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин послал важный сигнал Западу

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Синоптик оценил вероятность снега в Москве в новогоднюю ночь

    Названа причина смерти звезды «Молодежки»

    У блогерши Вали Карнавал нашли неоплаченные штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей

    Рэпер Дрейк поставил на блогера Пола в бою с Джошуа и проиграл 200 тысяч долларов

    Украинский ЦИК назвал цену выборов в стране

    Умер актер из сериала «Молодежка»

    Зеленскому вручили в подарок двухтомник «Документы Волынской резни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok