17:17, 20 декабря 2025Мир

В Германии нашли необычный способ изолировать не принимаемую в 50 психбольниц девушку

Bild: 14-летнюю исламистку в Германии временно изолируют в охраняемом контейнере
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alvaro German Vilela / Shutterstock / Fotodom

В Германии 14-летнюю исламистку из Падерборна временно изолируют в охраняемом контейнере. Об этом сообщается в Telegram-канале «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Около 50 психиатрических лечебниц отказались принимать девушку, которую власти считают крайне опасной. Подростка временно поселят в специально оборудованный контейнер на строго охраняемой территории в округе Падерборн.

Летом девушку разместили в охраняемом туристическом комплексе, но она дважды сбегала, а во время одного из инцидентов угрожала полицейскому осколком стекла. Позже в клинике в Падерборне она напала на медсестру с кухонным ножом и тяжело ранила ее. После нападения подростка сначала взяли под стражу, затем отправили в закрытую психиатрию в Хамме. Там ее не захотели оставлять надолго, поскольку радикализация сама по себе не считается психическим заболеванием. В тюрьму девушку нельзя поместить из-за возраста на момент совершения преступлений.

Ранее в немецком городе Падерборн произошла стрельба: пострадал по меньшей мере один человек. Подозреваемый сам сдался полиции: им оказался 25-летний студент из Падерборна, имеющий гражданство Германии.

