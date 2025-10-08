В немецкой школе произошла стрельба

Bild: Один человек пострадал в результате стрельбы в школе в немецком Падерборне

В результате стрельбы в школе в немецком городе Падерборн пострадал по меньшей мере один человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает Bild.

«По крайней мере один человек получил серьезные травмы, представляющие угрозу для жизни. Полиция подтвердила эту информацию», — пишет издание.

В полиции сообщили, что подозреваемый, сбежавший с места преступления, вскоре сам вышел на связь с правоохранителями и был задержан. По предварительным данным, речь идет о 25-летнем студенте из Падерборна, имеющем гражданство Германии. Мотивы преступника в настоящий момент выясняются.

Ранее в пригороде города Флинт, США, произошло вооруженное нападение на церковь мормонов. Неизвестный открыл стрельбу в церкви во время воскресной службы и ранил восемь прихожан.