В Греции пожаловались на траты на Зеленского

Pronews: Каждый житель Греции заплатит Зеленскому 211 евро

Обещанный Европейским союзом (ЕС) кредит Украине в 90 миллиардов евро обойдется для Греции тратами в размере около двух миллиардов евро. Об этом сообщает греческий информационный портал Pronews.

«Поскольку Россия — по понятным причинам — не выплатит никаких репараций, наиболее вероятно, что 24 страны ЕС, которые согласились выступить в качестве гарантов (кроме Венгрии, Словакии и Чехии), в конечном итоге оплатят счет», — указано в статье.

Отдельно подчеркивается, что каждый житель Греции «заплатит президенту Украины Владимиру Зеленскому» 211 евро.

Ранее председатель парламента Греции Никитас Какламанис отчитался о больших убытках из-за Украины. «Греция с самого начала встала на сторону Украины. Это привело к большим экономическим убыткам для Греции», — пожаловался он.