В Киеве отреагировали на шутку Путина о Зеленском в Купянске

Соскин: Шутка Путина про Зеленского в Купянске разоблачила ложь властей Украины

Шутка президента России Владимира Путина по поводу недавнего приезда Владимира Зеленского в окрестности Купянска разоблачила ложь украинских властей о положении на фронте. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер, комментируя фотографию Зеленского у стелы на выезде из города, припер его к стенке. «Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда», — сказал эксперт.

Он отметил, что использование Зеленским поддельного фото, якобы снятого в Купянске, стало стратегической ошибкой, которая может не только стоить ему медийного поражения, но и привести к серьезным проблемам на Украине.

Путин высказался о кадрах с Зеленским у стелы близ Купянска во время прямой линии. «Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — пошутил он. Глава России также отметил, что не следит за выступлениями украинского политика, поскольку тот — «артист».