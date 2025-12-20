Внук обвинил бабушку с дедом в воспитании отца-подкаблучника и набросился на них с ножом

В Ленобласти подросток набросился с ножом на дедушку с бабушкой

В Ленинградской области внук обвинил бабушку с дедушкой в неправильном воспитании его отца и набросился на них с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

В Сясьстрое 17-летний подросток во время ссоры заявил, что именно его бабушка и дедушка виноваты в том, что воспитали его отца «подкаблучником». Это, по его мнению, помешало его спортивной карьере. В пылу спора, когда аргументы закончились, внук схватился за нож и напал на пенсионеров.

Пожилая пара с колото-резаными ранами была госпитализирована, их состояние оценивается как удовлетворительное. Подозреваемого задержали на месте, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержали 27-летнюю жительницу города Артем за попытку расправиться со своим трехлетним ребенком. По версии следствия, 23 ноября в квартире женщина с ножом набросилась на сына и нанесла ему множество ранений.