21:00, 20 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о задержках в поставках ракет для ПВО со стороны западных партнеров

Зеленский заявил, что партнеры задерживают поставки ракет ПВО для Украины
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проблемах с обеспечением систем противовоздушной обороны в стране. Об этом пишет Telegram-канал Insider UA.

Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные партнеры задерживают поставки критически важных для обороны ракет ПВО. По его словам, причинами срыва графиков поставок являются «запугивание со стороны РФ и провокации в Европе».

Говоря о будущем страны, украинский президент отметил, что после прекращения огня она не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию и будет нуждаться в поддержке, пока экономика не восстановится. Он также отметил, что вопрос финансирования на 2026 год уже закрыт.

Ранее Зеленский дал ответ на озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия возможного проведения голосования. Он заявил, что выборы не будут проводиться на территориях, утраченных Киевом. «На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал украинский лидер на пресс-конференции.

