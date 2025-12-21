Реклама

03:42, 22 декабря 2025Бывший СССР

На Украине допустили появление компромата хуже пленок Миндича в случае провала переговоров

Скороход: Если Киев будет тянуть с переговорами, будет новый компромат на власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала Politeka допустила появление компромата хуже так называемых «пленок Миндича», связанных с коррупционным скандалом в окружении президента Украины Владимира Зеленского, в случае провала мирных переговоров.

По ее словам, записи вели в некой «специфической организации, которая к Украине не имеет прямого отношения», а не только в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

«На пленках присутствует огромное количество высших эшелонов власти. И я думаю, что если у нас будет неуспешно идти переговорный процесс, нам, возможно, покажут еще какой-то кусочек», — предположила Скороход.

10 ноября стало известно, что НАБУ начало обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Его называют «кошельком» Зеленского, он является совладельцем студии «Квартал 95».

