19:18, 21 декабря 2025Мир

На Западе Зеленского обвинили в построении препятствий для мира

Мема: Зеленский после встреч с Британией устраивает препятствия на пути к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

После встречи с руководством Британии украинский лидер Владимир Зеленский устраивает новые препятствия на пути к миру. Об этом член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран Европейского союза (ЕС) конструктивными.

«Но каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира», — написал он.

Политик призвал Зеленского провести выборы и позволить народу закончить конфликт под руководством нового правительства.

Ранее Мема назвал Россию «самой уважаемой страной на Земле». По его словам, в Финляндии подавляющее большинство граждан уважает Россию и желает дипломатического решения украинского конфликта.

