Названа возможная причина задержания пилотов Ми-26 в Тунисе

Авиаэксперт Гусаров: Пилотов Ми-26 могли задержать в Тунисе из-за регламента

Пилотов вертолета Ми-26 могли задержать в Тунисе из-за регламента пересечения границы. Возможную причину задержания назвал авиаэксперт Роман Гусаров, его слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам Гусарова, пересечение воздушного пространства другой страны требует особого согласования, и его оформление может занимать время.

«Если они залетели в другую страну без согласования, значит, они незаконно пересекли границу, то есть нарушили законодательство этой страны, понятное дело, могут нести ответственность», — заявил он.

Как сообщалось ранее, российских и белорусских пилотов на три дня задержали в аэропорту Туниса. Экипаж вертолета Ми-26 занимался перегоном грузового борта после ремонта из Ливии в Алжир.