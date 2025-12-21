Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 21 декабря 2025Мир

Названа возможная причина задержания пилотов Ми-26 в Тунисе

Авиаэксперт Гусаров: Пилотов Ми-26 могли задержать в Тунисе из-за регламента
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пилотов вертолета Ми-26 могли задержать в Тунисе из-за регламента пересечения границы. Возможную причину задержания назвал авиаэксперт Роман Гусаров, его слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам Гусарова, пересечение воздушного пространства другой страны требует особого согласования, и его оформление может занимать время.

«Если они залетели в другую страну без согласования, значит, они незаконно пересекли границу, то есть нарушили законодательство этой страны, понятное дело, могут нести ответственность», — заявил он.

Как сообщалось ранее, российских и белорусских пилотов на три дня задержали в аэропорту Туниса. Экипаж вертолета Ми-26 занимался перегоном грузового борта после ремонта из Ливии в Алжир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный предупредил о массированном налете Украины на Россию

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    На Украине начался новый скандал между банком и ветераном ВСУ

    Названа возможная причина задержания пилотов Ми-26 в Тунисе

    Раскрыт официальный перевод слов Путина про «европейских подсвинков»

    Названо еще одно вредное свойство алкоголя

    На Западе рассказали о крахе Украины

    В Турции увидели жесткое предупреждение Западу от Путина

    Оценены шансы Дзюбы забить за сборную России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok