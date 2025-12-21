Российских и белорусских пилотов на три дня задержали в аэропорту Туниса

Власти Туниса третий день держат в аэропорту пилотов из России и Белоруссии без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экипаж вертолета Ми-26 занимался перегоном грузового борта после ремонта из Ливии в Алжир. Полет был через Тунис, где летчики планировали переночевать в отеле.

Однако там их задержали и отобрали паспорта. На данный момент они находятся в зоне прилета уже третьи сутки.

