14:02, 21 декабря 2025Путешествия

Российских и белорусских пилотов на три дня задержали в аэропорту Туниса

Mash: Власти Туниса третий день держат в аэропорту пилотов из РФ и Белоруссии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Власти Туниса третий день держат в аэропорту пилотов из России и Белоруссии без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экипаж вертолета Ми-26 занимался перегоном грузового борта после ремонта из Ливии в Алжир. Полет был через Тунис, где летчики планировали переночевать в отеле.

Однако там их задержали и отобрали паспорта. На данный момент они находятся в зоне прилета уже третьи сутки.

Ранее семья села в самолет авиакомпании EasyJet с телом родственницы и сорвала рейс. Инцидент произошел на рейсе из Малаги (Испания) до Лондона (Великобритания). Очевидцы рассказали, что 89-летнюю женщину завезли в салон самолета на инвалидной коляске, ей помогали пятеро родственников.

