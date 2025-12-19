Реклама

20:18, 19 декабря 2025Путешествия

Семья села в самолет с телом родственницы и сорвала рейс

Daily Mail: Рейс EasyJet задержали на 12 часов из-за бездыханной пассажирки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Семья села в самолет авиакомпании EasyJet с телом родственницы и сорвала рейс. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Малаги (Испания) до Лондона (Великобритания). Очевидцы рассказали, что 89-летнюю женщину завезли в салон самолета на инвалидной коляске, ей помогали пятеро родственников. При этом, по их словам, работники у выхода на посадку заметили плохое состояние пожилой женщины, однако семья заверила, что она «просто устала». Один из пассажиров также утверждал, что слышал, как они представились врачами.

Самолет начал выруливать на взлетно-посадочную полосу, но затем резко остановился из-за сообщения о том, что женщина не выжила. В итоге рейс задержали на 12 часов из-за бездыханной пассажирки.

19 декабря представители авиакомпании EasyJet заявили, что туристы ошибались — у пенсионерки была справка, подтверждающая, что она может лететь. По их словам, женщина была жива во время посадки.

Ранее пассажир-вегетарианец подавился мясным блюдом на рейсе. Стюардессы пытались спасти пассажира до момента аварийной посадки, но он не выжил.

