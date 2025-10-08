Путешествия
Пассажир-вегетарианец подавился мясным блюдом и не выжил во время полета

Вегетарианец съел блюдо с мясом на рейсе Qatar Airways, подавился и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Kollawat Somsri / Shutterstock / Fotodom

Пассажир-вегетарианец был вынужден съесть мясное блюдо на борту самолета и не выжил. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в июне 2023 года, однако подробности о нем появились недавно. 85-летний кардиолог из Южной Калифорнии Асока Джаявира вылетел рейсом Qatar Airways из Лос-Анджелеса, США, в Коломбо, Шри-Ланка. Во время полета он не получил вегетарианский обед: бортпроводники выдали ему обычный паек и предложили съесть из него все, кроме мяса. Во время трапезы Джаявира подавился и начал задыхаться.

Пилот принял решение изменить маршрут, однако самолет долгое время находился в воздухе до момента аварийной посадки в Эдинбурге, Шотландия. Все это время стюардессы пытались спасти пассажира, но уровень насыщения кислородом в его крови был критическим.

Как стало известно из жалобы сына Джаявира, после приземления медики обнаружили на борту лайнера его отца, который уже более трех часов находился без сознания. Реанимационные мероприятия и госпитализация не помогли, спасти кардиолога не удалось.

Родственники мужчины подали иск к авиаперевозчику. Они сообщили, что причиной кончины кардиолога стала аспирационная пневмония, спровоцированная попаданием пищи в легкие.

Ранее 34-летняя пассажирка потеряла сознание на борту самолета и не выжила. Инцидент произошел во время рейса авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из Нидерландов в Лос-Анджелес.

