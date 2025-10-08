34-летняя пассажирка потеряла сознание на борту самолета и не выжила

Пассажирка рейса KLM из Нидерландов в Лос-Анджелес не пережила перелет

Пассажирка рейса авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из Нидерландов в Лос-Анджелес не пережила перелет. Об этом пишет портал People.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 5 октября. Из-за внезапной потери сознания 34-летней пассажирки пилоты решили экстренно посадить борт в городе Йеллоунайф на севере Канады.

После приземления самолета женщину оперативно доставили в местную больницу, но все попытки спасти ее оказались безуспешными. Канадская полиция начала расследование произошедшего.

В конце сентября пассажир самолета не выжил во время посадки в российском аэропорту. Из-за увиденного у его попутчика случился приступ эпилепсии.

