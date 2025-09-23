Путешествия
Расставшийся с жизнью пассажир самолета напугал попутчиков в российском аэропорту

Пассажир не выжил во время посадки в самолет авиакомпании NordStar
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пассажир самолета не выжил во время посадки в российском аэропорту. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 23 сентября на рейсе авиакомпании NordStar из Уфы в Иркутск. 47-летний мужчина почувствовал себя плохо при рассадке на Boeing 737-8AS. Прибывшие медики не смогли спасти клиента компании.

Расставшийся с жизнью мужчина напугал попутчика, у которого случился приступ эпилепсии. Еще один пассажир из-за сильного стресса отказался от полета.

Ранее на видео попала пассажирка, пытавшаяся перевезти в салоне самолета запрещенный предмет. Он вспыхнул в аэропорту во время осмотра ручной клади.

