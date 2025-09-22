Запрещенный к провозу предмет вспыхнул в российском аэропорту и попал на видео

В аэропорту Домодедово вспыхнул самодельный аккумулятор из 18 батареек

Пассажир решил пронести в самолет несколько запрещенных к провозу предметов и устроил пожар в российском аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, мужчина решил взять на борт несколько связок из 18 батареек, которые предварительно завернул в бумагу. Однако во время досмотра в международном аэропорту Домодедово сотрудник службы безопасности остановил его для осмотра ручной клади. В этот момент один из самодельных аккумуляторов вспыхнул.

На видео попал момент самовозгорания батареек. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом мебель в секторе досмотра получила незначительные повреждения.

Ранее в сети опубликовали кадры задымленного салона самолета с задыхающимися пассажирами. Пожар произошел в отделении для ручной клади из-за аккумулятора.