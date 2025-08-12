Задымленный салон самолета с задыхающимися пассажирами попал на видео

NewsFlare: В самолете авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines вспыхнул пожар

Пассажиры направляющегося в Амстердам самолета были вынуждены прикрывать носы полотенцами из-за дыма на борту. Об этом сообщает издание NewsFlare, ссылаясь на видео очевидца.

Во время рейса KL792 из Сан-Паулу, Бразилия, в столицу Нидерландов на борту самолета авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines вспыхнуло пламя. Выяснилось, что пожар произошел в отделении для ручной клади из-за возгорания внешнего аккумулятора для зарядки телефона.

Свидетелем авиаинцидента стала бразильская журналистка Симона Малаголи, которая сняла на видео происшествие на борту. На кадры попал задымленный салон лайнера с задыхающимися пассажирами внутри. «Это был один из самых напряженных полетов в моей жизни», — сообщила Малаголи.

По данным источника, во время полета никто не пострадал.

Ранее на борту пролетавшего над Австралией лайнера вспыхнул пожар. Причиной возгорания стал один предмет в сумке пассажира.