02:47, 21 декабря 2025

Названы последствия для ВСУ после потери Красноармейска

Марочко: Логистика ВСУ после потери Красноармейска существенно пострадала
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно пострадала на запорожском и донецком направлениях после освобождения армией России Красноармейска Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Специалист отметил, что Красноармейск — это очень важный логистический узел. По его словам, следующий логистический такой узел находится уже на территории Днепропетровской области.

«С утратой Красноармейска противник потерял уже огромнейшее количество возможностей в военном отношении действовать на данном участке местности», — уточнил он.

Помимо этого, Марочко подчеркнул, что ВСУ будут «всячески цепляться» за Красноармейск, поскольку после него открываются широкие оперативные просторы для продвижения бойцов армии России как в северном, так и в западном направлениях.

Ранее российский беспилотник вывел из-под огня ВСУ мирных жителей Красноармейска. Как рассказала одна из выживших, украинские военные атаковали группу из семи беженцев из минометов и автоматов, а также дронами. Однако со временем они обратили внимание на висевший над ними порядка 40 минут беспилотник, который оказался российским.

