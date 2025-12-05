Реклама

Россия
09:33, 5 декабря 2025Россия

Российский беспилотник вывел мирных жителей Красноармейска из-под огня ВСУ

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) российский беспилотник вывел мирных жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) в безопасное место. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы, предоставленные послом МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

На переданных дипломатом кадрах жительница Красноармейска рассказала ему, что украинские военные атаковали группу из семи беженцев из минометов и автоматов, а также дронами. Однако со временем они обратили внимание на висевший над ними порядка 40 минут беспилотник, который оказался российским. «Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как влупит по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко», — поделилась собеседница посла.

После этого беженцы решились пойти за беспилотником, который вывел их в безопасную зону к российским солдатам.

Ранее боец Вооруженных силы России Мустафа Гагиев рассказал, что во время боев за Красноармейск пнул брошенную в него бойцами ВСУ гранату. В результате взрывное устройство отлетело обратно в опорный пункт противника и сдетанировало.

