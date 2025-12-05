Российский разведчик Гагиев пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату

Российский разведчик Мустафа Гагиев пнул в опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) брошенную в него украинским боевиком гранату. Об этом он рассказал в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел во время освобождения Красноармейска. Разведчик уточнил, что американская граната наподобие Ф1 ударилась о его ногу. «Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. <...> Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась», — сообщил он. Гагиев добавил, что после этого началась перестрелка, в ходе которой противник был уничтожен.

Ранее подразделения российской группировки войск «Восток» менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт бойцов ВСУ и уничтожили семь солдат под населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Заместитель командира взвода с позывным Шаман отметил, что эффект неожиданности позволил военным быстро развить успех.