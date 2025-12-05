Реклама

05:43, 5 декабря 2025Бывший СССР

Российские военные напали на раздетых бойцов ВСУ и взяли опорный пункт

Российские военные напали на раздетых украинских бойцов и взяли опорный пункт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Подразделения российской группировки войск «Восток» менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили семь солдат под населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира взвода с позывным Шаман.

Он рассказал, что штурм начался стремительно и стал полной неожиданностью для военнослужащих ВСУ. «Кто-то был раздетый, кто-то без бронежилета, у кого-то автомат не рядом лежал. Некоторые начинали дергаться, хвататься за оружие — но уже работаешь, как учили, как подготавливали», — поведал российский боец.

Эффект неожиданности позволил военным быстро развить успех, отметил Шаман.

Ранее стало известно, что российские бойцы зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили хаос в их рядах. Командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин выразил благодарность командиру полка за то, что он помогал военным и поверил в них, а также давал им волю.

    Обсудить
